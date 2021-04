Tv: AgCom richiama La7 per 'Non è l'Arena' su caso Genovese** (2)

(Adnkronos) - Con riferimento alle modalità di conduzione e di trattazione del caso, "si rileva in particolare quanto segue: 1)la trattazione del caso non sempre ha assicurato il doveroso equilibrio tra informazione e rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti alla dignità, all’onore e alla reputazione delle persone. In questa prospettiva va rilevata la spettacolarizzazione della notizia in cui i toni, le parole, la scelta degli ospiti e la sequenza narrativa sono elementi qualificanti. Al di là del legittimo diritto di cronaca e della rilevanza sociale del tema, tornare sulla stessa vicenda per così tante volte ha portato all’estrema pubblicizzazione del dramma personale, enfatizzando e spettacolarizzando eventi che in definitiva hanno amplificato le sofferenze delle stesse giovani donne coinvolte".

Inoltre, si legge nella delibera, "il confronto fra diverse tesi non sembra essere stato adeguatamente garantito, in quanto la lunga 'serializzazione' della vicenda ha inevitabilmente ingenerato, anche nello spettatore più attento, il rischio di confusione tra i ruoli delle parti coinvolte, determinando sia una sorta di vittimizzazione secondaria sia, in definitiva, la perdita dell’efficacia informativa e sociale dell’approfondimento".