Titoli Stato: forte rialzo rendimenti in aste Btp a 5 e 10 anni

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Forte rialzo dei rendimenti nelle aste con cui il Tesoro ha collocato Btp per complessivi 7,25 miliardi di euro a 5 e 10 anni oltre a 1,25 miliardi in CcTeu a 6 anni. Per il titolo in scadenza ad aprile 2026 sono stati assegnati Btp per 2,75 mld a fronte di una richiesta di 3,94 mld, con rendimento lordo dello 0,17%, in crescita di 12 punti rispetto all'ultima emissione. Ancora più forte il rialzo nell'asta di titoli a 10 anni, dove sono stati collocati Btp per 2,5 mld (a fronte di una richiesta di 3,59 mld) con rendimento salito allo 0,88% (+15 punti). Nella terza asta, anch'essa a 10 anni, a fronte di una richiesta di 2,99 mld ne sono stati assegnati 2 mld con rendimento lordo dello 0,83%.

Infine, nell'asta di CcTeu a 6 anni, a fronte di una richiesta di 2,39 mld, ne sono stati assegnati 1,25 mld con rendimento negativo pari a -0,06% ma in crescita di 2 punti rispetto all'ultima emissione.