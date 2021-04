Salone Mobile: Sangalli, 'evitato passo falso e autogol internazionale'

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - “La conferma del Salone del Mobile evita un autogol economico e dimostra ancora una volta che quando Milano fa sistema è sempre vincente. Ma soprattutto delinea con chiarezza il tempo della ripartenza per la nostra città e il Paese". Lo sottolinea il presidente della Camera di commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli.

"É evidente che la rinuncia a una manifestazione così importante, prevista per il 5 settembre, sarebbe stata letta a livello internazionale come l'incapacità del sistema italiano di garantire livelli minimi di sicurezza con ripercussioni evidenti per la ripresa del turismo", aggiunge.

"Evitato il passo falso, come mondo imprenditoriale, proponiamo di far convergere sulla 60esimo edizione del Salone del Mobile l'avvio simbolico del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dunque della ripresa economica e sociale della nostra città e del Paese. Trasformando, anche a livello di comunicazione internazionale, una rinuncia penalizzante in una opportunità di nuova crescita”.