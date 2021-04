Riforme: Brescia, 'amministrative imminenti, impegno per ok a pdl voto fuorisede' (2)

(Adnkronos) - Brescia ha spiegato che "saranno abbinati i testi di Forza Italia, Italia Viva e Azione, mentre la proposta di legge C. 1714 Madia ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e potrà pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione".

"Alcune norme della proposta di legge Madia sul voto dei fuorisede ai referendum e alle europee sono già contenute nella cosiddetta pdl 'elezioni pulite' a prima firma Dalila Nesci, approvata dalla Camera e ferma al Senato da due anni".

"Alla luce del lavoro svolto, anche nella scorsa legislatura, sul tema e della positiva soluzione individuata di concerto con il Ministero dell’Interno, scriverò al Presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, chiedendo che riprenda l’iter del provvedimento".