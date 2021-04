Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la versione definitiva del Pnrr che adesso sarà presentato in Europa. È una giornata di grande soddisfazione per il nostro Paese, dobbiamo essere orgogliosi del lavoro svolto. Ci aspetta una grande sfida che vinceremo insieme". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà.