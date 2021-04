Recovery: Conte, 'bene rispettare deadline Ue, risorse prima contro crisi'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ci siamo subito resi contro che non era sufficiente", per fronteggiare le conseguenze della pandemia, agire solo "in deficit come bilancio italiano. La risposta europea è stata necessaria perché siamo stati consapevoli che, pur superando la crisi sanitaria, andavamo in contro a una economica e sociale senza fine. L'Italia è il principale beneficiario" del Recovery plan, "il governo in carica ha preannunciato che rispetterà le date, invierà il Pnrr nei termini ed è importante perché consentirà all'Italia di beneficiare dei primi mld già dall'estate. I finanziamenti tempestivi sono importante" per garantire "la ripartenza". Così l'ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival del lavoro 2021. "Realizzare le riforme necessarie - aggiunge - sarà importantissimo per lenire le ferite di questa crisi ma anche degli anni precedenti".