Recovery: al via Cdm a P.Chigi

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi, con un'ora di ritardo rispetto alla convocazione, il Consiglio dei ministri sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Cdm che darà il disco verde prima dell'invio del testo a Bruxelles, atteso entro domani. Nel corso della riunione verrà esaminato anche il decreto legge istitutivo di un fondo complementare al Pnrr per gli investimenti che, per motivazione di tempi o per natura, non possono rientrare tra gli investimenti del Piano. In Cdm ci sarà anche un decreto legge in materia di termini legislativi.