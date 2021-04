Musica: addio a Wayne Peterson, compositore da Premio Pulitzer

New York, 29 apr. - (Adnkronos) - Il compositore, pianista e docente statunitense Wayne Peterson, vincitore del Premio Pulitzer per la musica, è morto nella sua casa di San Francisco, in California, all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 7 aprile, è stato dato dal figlio Grant Peterson a funerali avvenuti.

Wayne Peterson ha svolto tutta la sua carriera di insegnante di musica alla San Francisco State University. Nel 1992 ha vinto il Pulitzer per l'opera "The Face of the Night, the Heart of the Dark", commissionata dalla San Francisco Symphony. Peterson ha scritto più di 80 opere per orchestra, coro e ensemble da camera.