Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Durigon deve dimettersi e se non lo fa, va cacciato dal governo perché quello che è successo è un fatto gravissimo. Non c'entrano nulla i 5 Stelle con questa vicenda come dice Salvini, va messo alla porta nel più breve tempo possibile". Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.