L’ impatto della pandemia sugli ecosistemi di business, e a cascata sulle catene del valore delle singole aziende, ha evidenziato l’importanza del rischio nei processi amministrativi, finanziari e di controllo (AFC) e nei sistemi decisionali e di governance d’impresa.

1 Ridurre il rischio nei processi amministrativo-contabili.

Nel processo record-to-report l’utilizzo combinato delle tecnologie di Robotic Process Automation (RPA) e di Machine Learning (ML) permette di automatizzare le varie fasi, riducendo drasticamente i rischi di errori, accelerando i tempi e garantendo un’elevata affidabilità dei dati e delle informazioni.

La digitalizzazione estesa dei processi contabili transazionali, del closing, consolidato e reporting, permette di limitare l’intervento umano alla gestione delle eccezioni evidenziate dal sistema. Un esempio recente è quello della riconciliazione contabile, oggi automatizzabile attraverso funzionalità evolute di transaction matching digitale.

L’obiettivo è di ridurre al minimo i rischi di errore nella disclosure delle informazioni al mercato e fornire al management dei consuntivi corretti e affidabili nel più breve tempo possibile, per prendere decisioni basate su dati certi e definitivi.



2 Incorporare il rischio nei processi di pianificazione e controllo di gestione.

Qui le tecnologie emergenti sono Intelligenza Artificiale (AI) e Digital Assistant (DA), associate all’utilizzo di algoritmi predittivi e modelli di calcolo statistico-matematici.

Nella modellazione e creazione di scenari, e nella contestuale predisposizione (o revisione) dei budget, il rischio associato ad un determinato scenario può essere valutato e calcolato attraverso il metodo Monte Carlo. In tal modo la pianificazione – strategica e operativa – basata su scenari alternativi è automaticamente risk-adjusted, per fornire ai decisori le informazioni critiche relative alla probabilità del verificarsi o meno degli accadimenti connessi con uno scenario economico, finanziario e patrimoniale.

Si tratta di dati previsionali proposti dall’applicazione all’utente, anche tramite interazioni con un assistente digitale in linguaggio naturale (chatbot), che sono stati precedentemente testati e validati. Essi rappresentano la migliore sintesi per rideterminare gli input ad esempio nei cicli di rolling forecast.



3 Gestire il rischio nei processi di consensus forecasting nella catena del valore.

Infine, l’integrazione dei dati di pianificazione in ambito supply chain (domanda, acquisti, produzione, scorte) con quelli economico-finanziari e commerciali rappresenta una sfida ancora tutta da affrontare. È il tema del consensus forecasting, vale a dire di quel processo di costante riallineamento dei diversi forecast operativi che media tra i diversi obiettivi aziendali per raggiungere le performance attese e condivise.

Le tecnologie applicative in Cloud – come le soluzioni di Sales & Operations Planning (S&OP) – consentono oggi di gestire proattivamente il rischio di eventi distruttivi nella Supply Chain riducendo in modo significativo il tempo di latenza sia nella previsione sia nella reazione, con importanti benefici nella pianificazione e controllo di gestione.



Conclusioni

I Cfo devono riconsiderare l’importanza dei rischi in tutti gli ambiti che presidiano. L’incertezza rimarrà un fattore chiave da considerare in modo crescente nel prossimo futuro e occorre prepararsi sin d‘ora ad affrontarla con tutti i mezzi che tecnologie abilitanti, modelli evoluti e best practice globali ci possono fornire.

*Digital Finance Solutions Sales Development Director, Oracle Membro del Comitato Tecnico Pianificazione e Controllo, Andaf