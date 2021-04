Covid: Scuderie Quirinale riaprono con la mostra 'Tota Italia. Alle origini di una Nazione'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Le Scuderie del Quirinale riaprono con la mostra 'Tota Italia. Alle origini di una Nazione'. Lo annunciano le stesse Scuderie in una nota nella quale si legge che, in linea con il nuovo Decreto riaperture, in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021, riapriranno in sicurezza con la mostra "'Tota Italia. Alle origini di una Nazione' una nuova grande esposizione, curata da Massimo Osanna e da Stéphane Verger, resa possibile grazie allo straordinario impegno della Direzione Generale Musei e di tutto il sistema museale italiano".

"La mostra, in programma dal 14 maggio al 25 luglio 2021, verrà inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e contestualmente presentata alla stampa. L’esposizione racconta il processo di romanizzazione, che fu scontro, incontro e ibridazione, partendo dalla straordinaria varietà e ricchezza culturale dell’Italia preromana, affascinante mosaico di genti e di tradizioni, e ripercorre le tappe che la condussero all’unificazione sotto le insegne di Roma, dal IV secolo a.C. all’età giulio-claudia".

"La cultura - afferma il ministro della Cultura Dario Franceschini- sta scandendo il tempo della ripartenza del Paese e questa nuova importante mostra alle Scuderie del Quirinale è un altro segnale che dimostra come vi possa essere un’offerta culturale di alta qualità rispettosa delle esigenze di sicurezza".