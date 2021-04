Covid: Moratti, 'al lavoro su green pass, ma non abbiamo ancora indicazioni da governo'

Milano, 29 apr.(Adnkronos) - "Stiamo lavorando sul green pass, ma non abbiamo ancora indicazioni su questo dal governo. Indicazioni che riterremmo opportuno avere". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, intervenendo in audizione alla commissione sanità.

"Come Regione, stiamo lavorando a una piattaforma che dovrà contenere dati relativi al sierologico e ai tamponi -avverte Moratti-; abbiamo dei dubbi sul vaccino, perché il governo non ci ha ancora detto qual è il tempo dopo il quale ci si può ritenere coperti dal vaccino. La piattaforma utilizzerebbe i dati del tampone e del sierologico e mettendo insieme i dati si potrebbe creare un passaporto che dà semaforo verde o rosso, in aderenza col tema della privacy".