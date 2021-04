Covid: in Lombardia 2.304 nuovi positivi (4,4%), ancora in calo i ricoverati

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - In Lombardia, a fronte di 51.253 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi casi risultati positivi al Covid (4,4%). E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). I guariti/dimessi sono 2.461.

Più in dettaglio, i tamponi effettuati sono stati 51.253, di cui 32.877 molecolari e 18.376 antigenici, per un totale complessivo di 9.421.651 unità.

Dei 2.304 nuovi casi positivi, 120 sono definiti 'debolmente positivi'. I guariti/dimessi in totale ammontano a 717.503 (+2.461), di cui 3.729 dimessi e 713.774 guariti. In calo i ricoverati in terapia intensiva: 557 (-18) e i ricoverati non in terapia intensiva: 3.597 (-110). I decessi, in totale, sono 32.829 (+40).