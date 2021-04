Covid: deputati Pd, 'bene proroga bilanci comuni'

Roma, 29 apr (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la proroga al 31 maggio dei bilanci preventivi 2021 e dei conti consuntivi 2020 dei comuni. Siamo molto soddisfatti della scelta, che il Pd aveva sollecitato ai ministri competenti, di garantire più tempo ai comuni impegnati in prima linea nell'affrontare una difficile crisi sociale, economica e sanitaria". Lo afferma il gruppo dei deputati del Pd in una nota.

"Grazie alla nostra capacità di ascolto dei territori, abbiamo dato una risposta concreta ai sindaci per rispondere alle tante incombenze in piena pandemia e per risolvere i problemi dei cittadini", aggiungono i deputati dem.