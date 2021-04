Comunali: Bettini, 'unità sia obiettivo Pd-M5S'**

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "La cosa che mi interessa qui sottolineare è come questi due decolli paralleli debbano avere chiaro un obiettivo comune di unità, a partire dove è possibile alle prossime elezioni amministrative". Lo dice Goffredo Bettini all'iniziativa di Agorà con Enrico Letta e Giuseppe Conte.

"Mantenendo tuttavia una loro connotazione netta e distinta. L’errore più grave sarebbe una sovrapposizione di profili politici, culturali ed anche programmatici. Ognuno deve arare i terreni per esso più congeniali; per la propria storia e le proprie naturali caratteristiche".

"Il campo democratico non deve affollarsi in un medesimo fazzoletto di consenso elettorale, ma al contrario allargarsi, distinguersi e raccogliere una sensibilità ampia degli Italiani, per poi riunirsi. Beninteso. Intrecciando un dialogo continuo, un’intesa nelle battaglie parlamentari e concrete da fare, ed una amicizia che può migliorare reciprocamente i due soggetti politici".