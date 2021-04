Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Canottaggio italiano in lutto per la morte a soli 26 anni di Filippo Mondelli, campione del mondo con il 4 di coppia nel 2018. Lo annuncia la federcanottaggio. Mondelli, che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra.