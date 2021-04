Terrorismo: Peluffo (Pd), 'bene decisione Francia, si sana un’ingiustizia '

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "La decisione della Francia di porre fine alla protezione di nostri connazionali che in Italia si macchiarono, durante i terribili anni di piombo, di crimini di sangue e di atti di terrorismo è una buona notizia". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Lombardia, Vinicio Peluffo, commentando l'arresto in Francia di sette ex brigatisti.

"In Lombardia in particolare -osserva Peluffo- quella memoria è ancora viva, come lo sono tanti congiunti e amici delle vittime di quel periodo, vittime incolpevoli a loro volta. Si sana così una evidente ingiustizia, che ha causato ulteriori sofferenze ai parenti delle vittime, e si riconosce finalmente all'Italia il pieno rispetto, oggi come allora, delle regole dello stato di diritto".

"Adesso -conclude- spetta alla giustizia del nostro Paese, secondo le nostre norme, stabilire come gli ex terroristi dovranno scontare le pene residue".