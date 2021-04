Terrorismo: Flick, 'arresti per silente cancellazione dottrina Mitterand'** (2)

(Adnkronos) - L'estradizione è materia in cui interviene "il mix tra la politica degli interessi dei singoli stati e diritto, dove valgono le convenzioni e i rapporti di reciprocità tra nazioni, tra l'altro adesso diversamente disciplinate rispetto a prima con il mandato di cattura europeo, oggetto di accordi anche con paesi che non fanno parte dell'Europa". Dunque si è imposto un diverso quadro normativo più garantista dal punto di vista dei francesi? "Certo, che va avanti nella logica europea, anche se comunque rimane problematico - risponde l'ex ministro della Giustizia - A me però interessa mettere in evidenza il lato positivo del riconoscimento al merito che l'Italia di ieri ed oggi si è conquistata in questo campo, combattendo come ha fatto il terrorismo attraverso persone che hanno pagato con la vita".

(di Roberta Lanzara)