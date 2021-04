Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Progetto Superlega chiuso per sempre? “Non mi sentirei di garantirlo né di escludere che magari tra qualche anno, non credo prima, tutto questo possa concretizzarsi. Certo sarà doveroso lavorare a un accordo con le istituzioni sportive”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito della vicenda Superlega, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2.