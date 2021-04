Salone Mobile: Sala, 'si farà e sarà edizione unica, Mattarella presente'

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Il Salone del Mobile 2021 si farà ed una bella notizia per Milano e l'Italia". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'annuncio del Salone del Mobile. "Il presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all’inaugurazione", ha aggiunto Sala.

"Sarà un'edizione unica, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva. E già il fatto che quest’anno Milano ospiterà il Salone è di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa", aggiunge.