Quirinale: Meloni, 'Draghi? Vedremo se si candida, non è scontato'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Vediamo se Draghi si candida, non è scontato arrivati a questo punto". Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su rete4. "Comunque io credo che sia un grande sfida per tutti noi non mettere un presidente della Repubblica 'nostro', come dice la sinistra, ma un presidente della Repubblica che sta lì per rispettare e far rispettare le regole della Costituzione. Io non perseguo quella strada ma lo voglio fare con il centrodestra".