Motomondiale: Valentino Rossi e Team VR46 in MotoGp dal 2022

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Nel 2022 il VR46 Team di Valentino Rossi debutterà nella classe MotoGp assieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo 2022-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racing Team VR46 con il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale.

Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondo MotoGp 2022 con VR46 Team.