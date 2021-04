M5S: Baldino, 'attacchi a Conte per delegittimare lui e indebolire Movimento'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Evidentemente l’ingresso di Giuseppe Conte nel MoVimento 5 Stelle dà fastidio a molti e anche a una certa parte della stampa. Noi non commentiamo i sondaggi e personalmente non li ho mai considerati importanti ma è chiaro che Conte leader di un Movimento rinnovato incute timore". Così la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino.

"Non è accettabile però che si getti fango su di lui, cercando di sporcarne la figura insinuando falsità e tentando quindi di delegittimarlo e indebolire il MoVimento. Parte della stampa ci ha sempre dato per morti ed è sempre stata puntualmente smentita. Al presidente Conte, oggetto di attacchi infondati e strumentali, va la mia solidarietà”.