Finalmente dal vivo, la consolante bellezza del teatro

Quattrocentocinquanta posti ad ingresso libero - la metà della capienza intera della sala grande - andati esauriti in poche ore.

Il Teatro Comunale di Vicenza, lunedì 26 aprile 2021 ha invitato il proprio pubblico a festeggiare la riapertura organizzando un evento speciale dal titolo “Per sempre ti rivedo”, uno spettacolo di poesia con gli attori Matteo Cremon, Anna Zago e Fabio Sartor, con la partecipazione di Anna Safroncik.

L’eccezionale evento, ideato e realizzato con il coordinamento artistico e la regia di Giancarlo Marinelli, era dedicato "all’emozione trepidante dell’incontro, brandelli di emozioni che si ricostruiscono mettendo a fuoco la figura dell’amato, dove il potersi rivedere diventa un’evidente metafora del teatro “mancato” di questi lunghi mesi di chiusura forzata."

Naturalmente tutto si è svolto in ossequio alle misure anti Covid, con distanziamento in sala anche per coniugi, conviventi e persone dello stesso nucleo familiare, con mascherina sempre indossata anche una volta seduti al proprio posto.

Il presidente della Fondazione Teatro Comunle di Vicenza Enrico Hüllweck è esordito: “Noi celebriamo quest’anno i 700 anni della morte di Dante Alighieri, un poeta che 7 secoli fa ha scritto un viaggio particolare: dall’Inferno al Paradiso. Questa pandemia ci ha portato in un inferno, con una diritta via smarrita, molti errori fatti, una selva selvaggia aspra di dolori e disperazioni che a ricordarla mette paura. È bello, ora, uscire a rivedere le stelle. Ma siamo, al momento, in un Purgatorio e ognuno di noi vorrebbe oggi essere puro e disposto a salire le stelle, trovando il Paradiso. Per noi l’amore questa sera è questo nostro teatro, nel quale incontriamo la bellezza, l’arte, il sogno e la cultura. Con molte stelle come attori”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Vicenza Simona Siotto ha aggiunto: “Non c’è altro luogo dove vorrei essere stasera, se non seduta su una di queste poltroncine rosse per vedere aprirsi le porte di questo nostro meraviglioso teatro e consentire a tutti di essere. Un grazie personale ad ognuno di voi. La vita è più forte di tutto il resto”

Dal centro del palcoscenico, Giancarlo Marinelli, direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in un commosso intervento ha sottolineato come “La fine è sempre in cammino, ma non sappiamo quando arriverà e ciò sembra togliere importanza al fatto che la vita è limitata. È proprio questa terribile inesorabilità che noi tanto detestiamo. Ma poiché non sappiamo quando moriremo, siamo portati a credere che la vita sia un pozzo inesauribile e però tutto accade solo un certo numero di volte, un numero minimo di volte. Abbiamo capito che il numero delle volte in cui abbiamo amato o siamo stati amati, in cui abbiamo visto la luna levarsi è un numero limitato e però essendo noi creature perfettamente imperfette lo abbiamo capito al contrario. In questi mesi ci siamo chiesti: “per quante volte dovrò ancora rinunciare a scorrere il dito sul giornale lungo l’elenco dei cinema. Per quante volte ancora? E lì abbiamo capito che tutte le volte che abbiamo fatto queste cose erano un numero limitato. Quello che noi pensavamo fosse inesauribile abbiamo scoperto essere esauribile e questa inesorabile esauribilità ci fa un male cane. Chi fa teatro sa che c’è la tournée, il secondo atto dello spettacolo, la sequenza di repliche per aggiustare. Ma non si aggiusta nulla: come nella vita rimane tutto così com’è. E allora abbiamo provato tutti a fare questa cosa e l’abbiamo fatta con l’unica arma che abbiamo scoperto essere quella che ci differenzia dagli altri animali. Ma non è l’intelligenza e neanche la paura. E’ la fantasia, l’immaginazione. Io esattamente non so come siamo riusciti a nascondere perfino ai giornali il miracolo di questa sera. Ma so che lo abbiamo fatto”.

Con la potenza della quale è capace l’immaginazione, il Teatro Comunale di Vicenza ha fatto lunedì 26 aprile 2021 - data memorabile per il Decreto Riaperture - il tutto esaurito.