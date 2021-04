F1: prima prova di qualificazione sprint si terrà a Silverstone (2)

(Adnkronos) - Le squadre avranno una seconda sessione di prove libere di 60 minuti prima della gara sprint, che correrà a circa un terzo della distanza di un gran premio e stabilirà la griglia per la gara principale di domenica, dove il formato tradizionale rimane invariato. I primi tre classificati nelle qualifiche sprint di sabato riceveranno punti, tre per il vincitore fino a un punto per il terzo. Una cerimonia sul podio, tuttavia, rimarrà un privilegio per i primi tre nel Gran Premio di domenica.

Silverstone ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna il 18 luglio, con la gara sprint che si svolgerà il 17 luglio. I biglietti sono già in vendita poiché gli organizzatori sperano di mettere in scena l'evento di fronte ai fan. Secondo quanto riferito, una seconda qualifica sprint si svolgerà a Monza per il Gran Premio d'Italia. Se il formato funziona, l'idea è di distribuirlo in determinati fine settimana in futuro, piuttosto che a ogni gran premio.