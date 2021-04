Cozzoli "Olimpico sempre più smart e tecnologico per Euro2020"

ROMA (ITALPRESS) - Lo Stadio Olimpico di Roma sarà all'altezza di un evento come gli Europei di calcio. Lo ha assicurato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, spiegando a RaiNews24 come l'impianto del Foro Italico, che ospiterà un totale di quattro partite (le tre del girone dell'Italia e un quarto di finale), sarà una vetrina importante per lo sport italiano. "L'Olimpico di Roma sara' uno degli stadi piu' smart d'Europa - ha sottolineato il numero uno di Sport e Salute - e rappresenterà il ritorno del grande pubblico allo stadio, con una capienza del 25%, quindi di circa 17mila spettatori, fermo restando che, qualora ci fosse la possibilità di aperture, noi siamo pronti ad accogliere piu' tifosi. Ovviamente sara' uno stadio sempre piu' tecnologico: le persone passeranno dai tornelli e per un tunnel, dove ci sara' un termoscanner che misurera' la temperatura corporea, e soprattutto si evitera' ogni tipo di assembramento. Le immagini saranno riportate su un pc e tutto sarà gestito da una 'control room' dotata di software molto sofisticati e di intelligenza artificiale". Cozzoli ha anche affermato che non si tratterà di una mera "operazione di maquillage", ma di una autentica "opera di ristrutturazione dello stadio, con servizi innovativi e una maggiore accoglienza nei confronti dei tifosi. In più, ci saranno nuova ristorazione e nuovi spalti, sala stampa e zona mista, con un manto erboso perfetto. Sport e Salute, che e' la societa' dello Stato della promozione dello sport e degli stili di vita, vuole mettere a disposizione della collettivita', dei tifosi, della cittadinanza tutto il parco monumentale del Foro italico". Un'altra novità in vista degli Europei sarà l'Olimpico aperto per un tour, "una bellissima visita visiva ma emozionale", ha concluso Cozzoli. (ITALPRESS). mc/red 28-Apr-21 11:33