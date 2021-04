Covid: prefetto Monza, 'riaperture importanti, servono controlli per non tornare indietro'

Milano, 28 apr.(Adnkronos) - "Le progressive riaperture, unitamente al ritorno a scuola di un numero sempre maggiore di giovani, sono passi importanti nel percorso di ritorno alla vita di relazioni. Alcuni aspetti della nostra quotidianità che sono sempre stati dati per scontati, infatti, sono oggi vissuti come una conquista sofferta e non scontata. Fatalmente, l’esperienza ci ha insegnato che il percorso per il ritorno alla normalità non ha un’unica direzione. Continuiamo dunque ad essere tutti chiamati ad un grande esercizio di responsabilità individuale e collettiva, allo scopo di evitare che comportamenti non responsabili rendano vani i passi compiuti e ci obblighino a tornare indietro". Così il prefetto di Monza, Patrizia Palmisani, in occasione della riunione Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha chiesto alle forze dell’ordine di rivolgere la massima attenzione nello svolgimento dei controlli.

L'incontro, convocato all’indomani dell’entrata in vigore del decreto-legge 52/2021 e in considerazione dell’inquadramento della Lombardia nella zona gialla, è stato utile per analizzare il nuovo assetto delle misure in vigore in provincia di Monza e Brianza e procedere ad una conseguente rimodulazione dei controlli.

In considerazione della ripresa della mobilità tra Comuni e delle riaperture dei servizi di ristorazione, le autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno stabilito di rivolgere particolare attenzione alle zone più frequentate della città di Monza (tra cui, in particolare, corso Italia, piazza Garibaldi, le vie degli Spalti e via Bergamo) e dei principali centri abitati della provincia, anche attraverso l’impiego di pattuglie appiedate delle forze di polizia e delle polizie locali, con l’obiettivo di prevenire assembramenti nella fascia serale, garantire il rispetto del coprifuoco e vigilare sul rispetto delle misure previste per la ristorazione all’aperto.