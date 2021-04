Covid: Iv deposita ddl per commissione inchiesta, 30 senatori e 30 deputati**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Con un disegno di legge formato da sette articoli il gruppo di Italia Viva in Senato ha depositato la proposta per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta "sulla diffusione dell'epidemia di Covid-19 la gestione dell'emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema Sanitario Nazionale".

Nel testo del ddl a prima firma Faraone, sottoscritto da tutti i senatori di Iv si legge che "la Commissione nello svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà dei poteri tipici dell'autorità giudiziaria, avrà il delicato compito di approfondire tutte le questioni più determinanti e controverse relative alla gestione complessiva dell'emergenza pandemica e delle relative misure adottate per far fronte alla crisi sanitaria".

Si tratta per Iv di una commissione che "si rende necessaria alla luce delle numerose vicende controverse che hanno determinato l'avvicendarsi di episodi dai contorni ancora non del tutto chiari, circa le dinamiche che hanno portato alle decisioni più stringenti e alla gestione, non sempre trasparente, con la quale sono state adottate le misure per far fronte alla diffusione dei contagi, nonché in considerazione della tenuta del Paese e del suo tessuto economico e sociale, anche in virtù dell'alto numero dei casi registrati, giunti ad un totale prossimo ai 4 milioni, e, soprattutto, del numero di soggetti deceduti, ad oggi pari a oltre 117mila persone".