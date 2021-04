Covid: Faraone, 'sfiducia Fdi a Speranza strumentale contro Lega e Fi'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Riteniamo questa mozione sbagliata umanamente e politicamente , perché mina la classe dirigente del paese nel momento in cui siamo ancora in mezzo alla pandemia. Reputo questa mozione umanamente discutibile perché prima che politici siamo donne e uomini non si può non tenere conto della grande responsabilità di chi è stato in prima linea". Lo ha detto Davide Faraone in aula al Senato.

"L’efficacia delle azioni di argine non possono essere legata al colore politico di questo o di quel governatore o ministro: le decisioni non vanno bene o male solo perché le fa la mia parte. L’unità che ha richiamato il ministro Speranza deve valere per tutti, questa è una mozione politica che impedisce di parlare dei veri problemi legati alla sanità", ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv.

"Invece discutiamo di altro perché si è presentata una mozione di sfiducia a Lega e Fi. : questo fa Fratelli d’Italia. Noi stiamo costringendo questo paese a vedere dividersi la classe politica per incassare un consenso rispetto a forse politiche di coalizione che hanno avuto senso di responsabilità: la posizione di Lega e FI e va valorizzata. Sostenere Speranza oggi significa sostenere questo governo e Draghi: noi abbiamo il dovere e la responsabilità di amministrare questo Paese", ha concluso Faraone chiedendo "comunque una commissione di inchiesta, sicuramente comprendere gli errori per non rifarne è dovere di questa classe politica".