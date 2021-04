Covid: De Petris (Leu), 'mozione sfiducia a Speranza bocciata, fine campagna ingiusta'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Spero che con la bocciatura sonora della mozione di sfiducia contro il ministro Speranza abbia finalmente termine una campagna di delegittimazione ingiusta, ingiustificata e strumentale che si prolunga da troppo tempo nonostante i chiarimenti inequivocabili dello stesso presidente del consiglio". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris.

"A dettare i tempi delle chiusure e delle riaperture - aggiunge - non sono i capricci di un ministro o del governo ma lo stato della pandemia. Dunque è ora di non perdere più tempo in polemiche utili solo per la propaganda di partito e di dedicarci esclusivamente alla campagna di vaccinazione e al contrasto della pandemia per raggiungere il prima possibile l'obiettivo comune: la sconfitta del virus e il ritorno alla completa normalità".