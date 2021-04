Covid: Coltorti (M5S), 'Lega bacchetta Meloni, centrodestra a pezzi'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il centrodestra è veramente a pezzi. Addirittura il capogruppo della Lega al Senato Romeo che arriva a bacchettare in Aula Giorgia Meloni e il suo partito. Il motivo del contendere è la mozione di sfiducia contro Speranza che avrebbe avuto lo scopo - secondo Romeo - di mettere in difficoltà Lega e Forza Italia. Imbarazzante. E non si tratta nemmeno del primo episodio! Basti pensare al teatrino di ieri alla Camera, dove, per un braccio di ferro tra Salvini e Meloni, è stato votato un ordine del giorno che sancisce una cosa che era già prevista: un check delle misure dell'ultimo decreto del governo sulle riaperture a due-tre settimane dalla sua approvazione, quindi nel mese di maggio. Fare propaganda elettorale sulle misure di sicurezza sanitaria è gravissimo, trasformare il tutto in una gara a chi la spara più grossa è veramente vergognoso". Così in una nota Mauro Coltorti (M5S), presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato.