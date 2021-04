Covid: al Senato su fiducia a Speranza esordio della 'chiama' con sistema 'conta voto'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - Per la prima volta al Senato, ha annunciato in aula il presidente di turno Roberto Calderoli, la 'chiama' dei senatori si svolge con l'ausilio di un sistema che rileva in automatico la dichiarazione di voto.

L'occasione è offerta dalle tre mozioni di sfiducia presentare nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza da FdI, Italexit e Alternativa c'è, che sono da votare con tre 'chiame' separate. "Ogni senatore potrà esprimere il suo voto dal suo posto", ha chiarito la presidente Elisabetta Casellati spiegando il sistema di votazione.