Camera: Question time con Lamorgese, Di Maio e Guerini

Roma, 28 apr (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 28 aprile alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad agevolare la reiscrizione all’anagrafe di persone in situazione di disagio di cui è stata constatata l’irreperibiltà nell’ultimo domicilio (Fornaro – LeU); sullo stato di avanzamento del negoziato relativo al «Patto europeo su migrazione e asilo» (Quartapelle – PD); sulla recente circolare del Ministero con riferimento alla fascia oraria di svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo e al “coprifuoco” alle ore 22 (Molinari – Lega); sulle iniziative in relazione alla recente tragica vicenda del naufragio di un’imbarcazione di migranti, nell’ottica dell’auspicato coordinamento con le autorità europee volto ad assicurare tempestive operazioni di soccorso dei naufraghi nel Mediterraneo (Migliore – IV); sulle misure di controllo disposte in relazione alle recenti riaperture dei servizi di ristorazione, degli spettacoli e di altre attività all’aperto (Lollobrigida - FdI).

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, risponde a una interrogazione sulle iniziative per il rafforzamento della presenza italiana in Libia, al fine della tutela e della promozione degli interessi nazionali in campo economico e commerciale (Di Stasio – M5S).