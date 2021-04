Camera: Question time con Lamorgese, Di Maio e Guerini (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a includere nella dicitura «ufficiali ausiliari» gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata, al fine di uniformarne il relativo trattamento (Tasso – Misto-Maie-Psi); sulle condizioni di instabilità del continente africano, con particolare riguardo alle aree del Niger, del Golfo di Guinea e del Sahel, anche in vista della deliberazione sulle missioni internazionali per il 2021 (Tripodi - FI).