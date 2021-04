Calcio: Nela, 'Roma pari al Manchester, Sarri è un grande allenatore'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Anche se molti la danno per favorita credo che Roma e Manchester United partano alla pari". Lo ha detto l'ex difensore della Roma, Sebino Nela, all'Adnkronos, parlando della semifinale di Europa League che giovedì vedrà i giallorossi affrontare i Red Devils. "Una partita diversa - ha proseguito Nela - come lo sono sempre quando si gioca in 180 minuti. Credo sarà fondamentale l'andata".

Nela, che con la Roma ha vinto uno scudetto nella stagione 82-83, ha parlato anche della panchina giallorossa e dei rumors che vedono Maurizio Sarri come successore di Paulo Fonseca: "Penso che Sarri sia un grande allenatore ma non so se la Roma abbia già deciso su chi puntare, ci sono molti bravi allenatori".