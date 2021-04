Calcio: Inter, Mourinho ricorda l'impresa dell'Inter a Barcellona del 2010

Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - José Mourinho ricorda su Instagram l'impresa della sua Inter 11 anni fa a Barcellona quando in dieci uomini riuscì a conquistare l'accesso alla finale di Champions League. "Camp Nou. 28 Aprile 2010. Il momento in cui adrenalina e felicità mi resero uno sprinter", scrive lo special one postando una foto dove corre al fischio finale. I nerazzurri persero 1-0 ma andarono in finale in virtù della vittoria per 3-1 dell'andata e qualche settimana più tardi conquistarono il trofeo ai danni del Bayern Monaco.