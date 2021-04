Boxe: Mayweather torna sul ring e sfida lo YouTuber Logan Paul il 6 giugno a Miami

Los Angeles, 28 apr. (Adnkronos) - La superstar del pugilato Floyd Mayweather, nonostante il ritiro, ha confermato che combatterà contro Logan Paul, una popolare personalità dei social media che non ha mai vinto un incontro professionistico, il 6 giugno a Miami, in Florida. "Lo storico evento è firmato e sigillato", ha twittato lo staff promozionale di Mayweather, aggiungendo che l'evento si terrà all'Hard Rock Stadium di Miami. Lo "Special Exhibition" match era inizialmente previsto per il 20 febbraio.

Il 43enne ex campione del mondo ha vinto 50 combattimenti e rimane imbattuto, mentre Logan Paul, 25 anni, ha combattuto una volta a livello professionistico, perdendo contro il collega YouTuber KSI a novembre 2019. Mayweather ha combattuto in un solo incontro alla fine di dicembre 2018 in Giappone da quando ha sconfitto l'allora campione dei pesi leggeri UFC Conor McGregor per knockout tecnico a Las Vegas nell'agosto 2017. Paul, che ha più di 22 milioni di abbonati su YouTube, ha preso in giro Mayweather online e presumibilmente ha cercato di organizzare la sfida per mesi.