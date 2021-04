Bnl: Assemblea nomina nuovo Cda, Munari presidente e Goitini ad**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - L'Assemblea di Bnl, che ha approvato il bilancio 2020 di Bnl SpA nei termini proposti dal CdA nella seduta del 25 marzo scorso, ha provveduto a eleggere Andrea Munari Presidente e a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione - che resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 – e che risulta così composto: Roger Abravanel, Stefania Bariatti, Francesco Caio, Jean Patrick Clamon, Mario Girotti, Elena Patrizia Goitini, Thierry Alain Pierre Laborde, Giandomenico Magliano, Yves Paul Henry Martrenchar, Angelo Novati, Marina Rubini e Roberto Hugo Tito Pedro Tentori. Il nuovo Cda, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha nominato Elena Patrizia Goitini Amministratore Delegato della Banca, conferendole ampie deleghe gestionali. Goitini assume, inoltre, il ruolo di Responsabile per l’Italia del Gruppo Bnp Paribas.