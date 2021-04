Arrestati a Parigi 7 brigatisti, 3 sfuggono alla cattura

(Adnkronos) - Maxi operazione antiterrorismo della polizia italiana in Francia. In collaborazione con l'antiterrorismo francese uomini del capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini hanno individuato e catturato 7 ex brigatisti italiani che risiedevano i Francia, l'operazione è tuttora in corso ed è finalizzata all'estradizione in Italia dei fermati. All'appello mancherebbero tre brigatisti che si sarebbero dati alla fuga poco prima di essere individuati. L'operazione dell'antiterrorismo della Polizia di Stato è avvenuta in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale Scip e all'esperto per la sicurezza della polizia italiana in Francia.