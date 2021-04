Salone Mobile: Spada, 'spero nella soluzione migliore per tutti'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Sul Salone del Mobile "noi abbiamo chiesto di sederci intorno a un tavolo con istituzioni e FederlegnoArredo per cercare di capire quale sia la soluzione migliore per città, imprese e per tutti". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a MilanoCapitali 2021.

"Uno degli asset più importanti di Milano è la collaborazione tra pubblico e privato. Su questo dobbiamo confrontarci. Ho chiesto un tavolo, mi auguro che quanto prima ci si possa confrontare uscendone con la soluzione migliore", aggiunge. "L'importante - dice Spada - è che il Salone sia una manifestazione che rispecchi ciò che si vuole mostrare: sarebbe importante ripartire con un settore che è traino della nostra industria".