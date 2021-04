Recovery: Serracchiani, 'ora responsabilità, chi cede a convenienza politica mina Pnrr'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "E' il momento della responsabilità e dell'unità, chi cede alla convenienza politica mina l'ambizioso progetto" del Recovery Plan. Così la capogruppo dem, Debora Serracchiani, intervenendo in Aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Pnrr.

"Per il Pd - rimarca in un passaggio - la centralità del Parlamento è un principio non negoziabile e, nell'ultima risoluzione, la maggioranza impegnava il governo al pieno coinvolgimento del Parlamento".

Nel suo intervento, la presidente dei deputati dem rimarca come il Next Generation Ue segni il cambiamento dell'Europa, "che non era scontato", lasciando il passo all'Europa "sognata dai padri fondatori", che ha sconfitto "quella degli interessi di parti e dei nazionalismi". Ora per l'Italia si profilano "248 mld per ridisegnare il volto non solo produttivo del nostro paese", un'"opportunità straordinaria", con la "crescita che deve essere il nostro obiettivo. Una grande occasione che l'Italia non può perdere", rimarca Serracchiani, sottolineando come "non ci fermeremo al Pnrr, serviranno ulteriori sforzi e ulteriori risorse".