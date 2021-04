Recovery: Malpezzi, 'centralità Parlamento per realizzare riforme'

Roma, 27 apr (Adnkronos) - "Per spendere le risorse UE, per fare in modo che diventino una vera opportunità servono le riforme. E serve andare tutti nella stessa direzione per realizzarli, a partire dal Parlamento che avrà un ruolo decisivo nell'elaborare la proposta. Noi faremo la nostra parte. Per il Partito Democratico la centralità del Parlamento è decisiva". Lo ha detto Simona Malpezzi in Senato.

"Per questo, le riforme vanno sottratte alle pressioni politico-elettorali: serve un cambio di passo all’altezza della sfida in atto”, ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd.