Recovery: Draghi, 'è vera alta velocità, su Salerno-Reggio treni a 300 km orari'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Sull'alta velocità "il Piano e il Fondo Complementare prevedono investimenti per oltre 15 miliardi. Faccio un esempio: sulla Salerno-Reggio Calabria ci sarà vera alta velocità. Coi treni che potranno viaggiare a 300 chilometri orari. Con questi investimenti, ci si metterà lo stesso tempo da Roma a Torino e da Roma a Reggio Calabria". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

"Tutte le linee ad alta velocità non sono progetti vecchi, ma estremamente innovativi. La Roma-Pescara è una novità assoluta. Il raddoppio del binario sulla linea esistente della Palermo-Catania-Messina va incontro ad un’esigenza avanzata dalla regione Sicilia".

"Per gli interventi ferroviari al Nord sono destinati 8,6 miliardi. Gli interventi consentono di potenziare i servizi di trasporto su ferro, e stabiliscono per le merci connessioni efficaci con il sistema dei porti esistenti. In particolare grazie ai lavori sul tratto Liguria-Alpi i tempi di percorrenza sono dimezzati sia sulla tratta Genova-Milano che sulla quella Genova-Torino. La capacità sarà aumentata da 10 a 24 treni/ora".