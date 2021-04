Recovery: Draghi, 'a turismo e cultura 8 mld, a Roma 500 mln per valorizzarla'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - A turismo e cultura sono "destinati circa 8 miliardi di euro. Sono previsti interventi per la valorizzazione di siti storici e culturali, volti a migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la loro attrattività. Ci sono inoltre investimenti nel digitale, per consentire il collegamento dell’interno ecosistema turistico e per migliorare la competitività delle imprese". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.

"Per quanto riguarda Roma, il Pnrr prevede un’iniziativa specifica 'Caput Mundi' da 500 milioni di euro per finanziare progetti che valorizzano il patrimonio storico e culturale della città di Roma; permettono la messa in sicurezza di luoghi pubblici ed edifici storici; digitalizzano i servizi culturali e rinnovano parchi e giardini storici... e spero non solo quelli storici", sottolinea il premier.