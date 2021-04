Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Il Piano interviene per garantire in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, e stanzia quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, 500 milioni per le borse di studio per accedere all’università. Prevede poi l’ampliamento dei dottorati, attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera.