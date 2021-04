Premio Strega: incontri con i 12 autori candidati online e in presenza

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - In attesa dell'annuncio della cinquina finalista a Benevento il prossimo 10 giugno, i 12 candidati al Premio Strega 2021 saranno coinvolti in una serie di incontri online e in presenza.

Per il secondo anno si rinnova il ciclo di incontri organizzati da Bper Banca, i candidati saranno ospiti del canale YouTube 'Bper Banca Forum Guido Monzani'. I quattro appuntamenti si terranno di domenica alle ore 18.00, in omaggio agli storici incontri in Casa Bellonci, il 9 maggio con Edith Bruck, Giulia Caminito ed Emanuele Trevi; il 16 maggio con Andrea Bajani, Maria Grazia Calandrone e Daniele Petruccioli; il 30 maggio con Teresa Ciabatti, Alice Urciuolo e Roberto Venturini; il 3 giugno con Donatella di Pietrantonio, Lisa Ginzburg e Giulio Mozzi. Gli incontri sono condotti da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci.

Dal 18 maggio al 3 giugno, ogni martedì e giovedì alle ore 18.00, presso la Casa delle Letterature si svolgeranno gli incontri organizzati dall'Istituzione delle Biblioteche di Roma. Intervengono Giulia Caminito ed Edith Bruck il 18 maggio, modera Sabina Minardi; a seguire Maria Grazia Calandrone e Roberto Venturini il 20 maggio, modera Lara Crinò; Teresa Ciabatti e Alice Urciuolo il 25 maggio, modera Simonetta Sciandivasci; Donatella Di Pietrantonio e Lisa Ginzburg il 27 maggio, modera Paolo di Paolo; Daniele Petruccioli ed Emanuele Trevi il 1 giugno, modera Annalena Benini; Andrea Bajani e Giulio Mozzi il 6 giugno, modera Gianluigi Simonetti.