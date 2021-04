Fascismo: torna sul Giornale di Vicenza necrologio per il Duce, 'sempre in noi presente'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - 'S.E. Cav Benito Mussolini. 28 -04 1945 - 28-04 2021. Sempre in noi presente". E' il testo dell'annuncio apparso oggi su una pagina dei necrologi del Giornale di Vicenza sotto la scritta 'Anniversari' con il quale si invita a recitare un rosario per Mussolini. Si rinnova così, anche quest'anno, una consuetudine che si ripete da anni.

Lo spazio del quotidiano è stato comprato dai gruppi 'Continuità ideale R.S.I. e Fam. Caduti e Dispersi R.S.I. che invitano a riunirsi in preghiera in memoria del Duce. "Ci ritroveremo alle ore 19 - si legge infatti - nello spazio antistante la chiesa del cimitero maggiore di Vicenza". L'appuntamento, fissato per domani, in passato ha avuto anche risvolti giudiziari: due anni fa, dopo che le due associazioni avevano pubblicato il necrologio, e dopo che il rosario è stato recitato sul sagrato del cimitero, la procura di Vicenza su segnalazione della Digos e dell'Anpi aprì un'inchiesta. Sette persone furono indagate per apologia del Fascismo.