F1: Alfa Romeo, Callum Ilott pilota di riserva per la stagione 2021

Maranello, 27 apr. (Adnkronos) - Callum Ilott sarà il pilota di riserva dell'Alfa Romeo per la stagione 2021 di F1. Il pilota inglese della Ferrari Driver Academy va dunque ad affiancare nella squadra con base in Svizzera Robert Kubica, che in questa stagione sarà impegnato anche nelle competizioni Endurance e dovrà dunque saltare alcune gare. Ilott avrà anche modo di salire in macchina prendendo parte ad alcune sessioni di prove libere del venerdì sulla C41 – a cominciare dalla prima ora del Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana – così da poter continuare ad accrescere il proprio bagaglio di esperienza nella massima categoria automobilistica.

Per Ilott si tratta della prosecuzione del rapporto che lo lega ad Alfa Romeo Racing fin dal 2019, quando il ragazzo di Cambridge era stato schierato al Circuit de Barcelona-Catalunya in occasione dello Young Driver Test successivo al Gran Premio di Spagna. Lo stesso era accaduto anche ad Abu Dhabi al termine della stagione scorsa. “Sono molto contento – ha dichiarato Callum – e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team. Ringrazio Alfa Romeo Racing e Ferrari Driver Academy per aver reso possibile questa collaborazione, perché credo che niente possa sostituire l’esperienza che si può accumulare in pista vivendo i weekend di gara da dentro al garage”.