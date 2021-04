F1: Alfa Romeo, Callum Ilott pilota di riserva per la stagione 2021 (2)

(Adnkronos) - L’annuncio odierno va dunque a completare i programmi di Ilott per il 2021. Il vicecampione in carica di Formula 2, oltre che con Alfa Romeo Racing, sarà impegnato con la Scuderia Ferrari nel ruolo di Test Driver e potrà dare il proprio contributo sia al simulatore che guidando una vettura di stagioni precedenti, come è accaduto anche la scorsa settimana, quando si è alternato con Mick Schumacher sulla SF71H del 2018. Callum sarà però anche protagonista in gara dal momento che fa parte dell’equipaggio formato da tre piloti della Scuderia nella Endurance Cup del GT World Challenge. Insieme a Davide Rigon e ad Antonio Fuoco, Ilott sarà impegnato nelle cinque gare del campionato al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Iron Lynx. La stagione è iniziata il 18 aprile con la 3 Ore di Monza nella quale Callum, Antonio e Davide si sono piazzati al terzo posto.