Covid Sardegna, oggi 199 contagi e 9 morti: dati 27 aprile

(Adnkronos) - Sono 199 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 27 aprile, mentre si alza l'allerta per la variante indiana. Da ieri si registrano altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.516 tamponi. Aumentano i pazienti ricoverati, oggi 371 (+9), mentre sono 46 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.131 e i guariti in più sono 402. Dei 53.789 casi positivi complessivamente accertati, 14.057 (+80) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.090 (+19) nel Sud Sardegna, 4.744 (+22) a Oristano, 10.520 (+18) a Nuoro, 16.378 (+60) a Sassari.